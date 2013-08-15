Вспышка опасной для человека инфекции выявлена у подмосковных овец

Фото: ИТАР-ТАСС

Случай бруцеллеза у овец выявлен в личном подсобном хозяйстве жителя деревни Булгаково подмосковных Электроуглей, сообщает главное управление ветеринарии Московской области.

Бруцеллез - это инфекционно-аллергическое заболевание, протекающее в острой или хронической форме, опасно как для человека, так и для животных. Заразиться им можно от крупного и мелкого рогатого скота.

Источник инфекции — больные животные, продукты их жизнедеятельности и зараженное молоко. Болезнь воздействует на нервную систему, кости и суставы, и характеризуется многообразием клинических проявлений.

В настоящее время в Булгаково проводятся мероприятия по профилактике и борьбе с бруцеллезом.

Ранее бруцеллез мелкого рогатого скота на территории Ногинского района не регистрировался.