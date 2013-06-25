25 июня 2013, 20:52Город
Опасные участки велодорожек сделают ярко-красными
На улицах Москвы начали наносить разметку для велосипедистов. Теперь жители и гости столицы смогут без страха за жизнь кататься по специальным ярко выделенным полосам.
"Велодорожка не покрашена в какой-то специфический цвет, на ней лишь отмечены ее границы белым цветом. Также существуют так называемые опасные зоны, которые маркированы красным для того, чтобы люди были более внимательны при переходе и проезде этого участка дороги", - рассказали M24.ru в департаменте транспорта Москвы.
"Теперь ездить будет не так страшно. В Москве появляются первые велодорожки. Все красиво и аккуратно", - сообщает жительница района Южное Бутово Алина Скворцова.
Напомним, разметка появляется на утвержденных участках велодорожек и имеет ярко-красный окрас.
Сейчас в столице проложено 82 километра трасс для велосипедистов. Большая часть из них проходит по паркам и зеленым зонам. В дальнейшем власти столицы планируют продолжить расширять количество дорог для велопрогулок, мест велопроката и увеличивать число велопарковок в городе.
