Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня 2013, 20:52

Город

Опасные участки велодорожек сделают ярко-красными

Фото:Sosedi.ru

На улицах Москвы начали наносить разметку для велосипедистов. Теперь жители и гости столицы смогут без страха за жизнь кататься по специальным ярко выделенным полосам.

"Велодорожка не покрашена в какой-то специфический цвет, на ней лишь отмечены ее границы белым цветом. Также существуют так называемые опасные зоны, которые маркированы красным для того, чтобы люди были более внимательны при переходе и проезде этого участка дороги", - рассказали M24.ru в департаменте транспорта Москвы.

"Теперь ездить будет не так страшно. В Москве появляются первые велодорожки. Все красиво и аккуратно", - сообщает жительница района Южное Бутово Алина Скворцова.

Напомним, разметка появляется на утвержденных участках велодорожек и имеет ярко-красный окрас.

Ссылки по теме


Сейчас в столице проложено 82 километра трасс для велосипедистов. Большая часть из них проходит по паркам и зеленым зонам. В дальнейшем власти столицы планируют продолжить расширять количество дорог для велопрогулок, мест велопроката и увеличивать число велопарковок в городе.

Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.

Сюжеты: ВелоМосква: где кататься в городе , Велодорожки Москвы
велодорожки велопарковки велопрокаты новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика