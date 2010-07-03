В Москве простились с Аллой Покровской

Фото: Агентство "Москва"

Сотни человек простились с актрисой театра и кино Аллой Покровской. Гражданская панихида прошла в МХТ имени Чехова, передает "Интерфакс". Участники церемонии проводили ее аплодисментами.

В театр пришли поклонники творчества, друзья, коллеги и ученики. Среди них были Владимир Машков, Константин Райкин, Евгений Миронов, Лия Ахеджакова, Александр Феклистов, Кирилл Серебренников и другие.

Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов рассказал, что актриса всегда была строга к коллегам. "Мы ее боялись и не только мы. Боялись костюмеры, боялись гримеры, партнеры по сцене, потому что она была очень строга. Такую планку высокую поднимала в профессии, к отношению в профессии, к происходящему на сцене, что она могла допустить какие-то вещи, из ряда вон выходящие. Она могла прервать сцену и сказать своё замечание, прямо при зрителях. Поэтому она нас держала в большом тонусе. Я ее очень любил", – поделился он.

Актер и художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков подчеркнул, что Покровская "всегда будет в нас, в ее учениках, она будет зажигать ту искру, о которой мечтали все основатели театра".

Лия Ахеджакова тоже вспомнила актрису: "У меня очень длинный путь с тобой, поверить не могу, что я не смогу тебе ночью позвонить и сказать: "Ты это смотришь?" Она всегда говорила, что у нее нет юмора, но у нее был потрясающий юмор".

Режиссеру Кириллу Серебренникову посчастливилось работать с ней на одной сцене. "Надо обладать каким-то абсолютным бесстрашием, чтобы пойти играть в спектакли молодого режиссера. Надо обладать огромным сердцем, чтобы многие годы дарить его своим ученикам. Надо обладать абсолютной честностью и бескомпромиссностью, чтобы играть в современных спектаклях и пойти к молодому режиссеру. Вы каждый спектакль забывали о своем статусе и возрасте и абсолютно бросались в работу с какой-то радостью", – отметил он.

Актриса театра и кино умерла 25 июня. Алла Покровская училась в Школе-студии МХАТ на курсе Виктора Станицына. С 1959 года она входила в состав труппы театра "Современник". На его сцене актриса играла последующие 45 лет. В 2004 году ее приняли в труппу МХТ.

Покровская исполнила более тридцати ролей, в том числе в фильмах "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Автопортрет неизвестного" и других.