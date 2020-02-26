Скончался директор департамента финансового планирования Минобороны РФ Максим Лоскутов

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Директор департамента финансового планирования российского министерства обороны Максим Лоскутов умер в столице в возрасте 49 лет. Все случилось 25 февраля, передает Агентство "Москва" со ссылкой на анонимный источник.

"По предварительным данным, у него отказало сердце", – сообщил собеседник агентства.

Когда и где будет похоронен Лоскутов, пока не сообщается.

Максим Лоскутов был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, почетной грамотой президента РФ. Также он являлся членом Наблюдательного совета ЦСКА.