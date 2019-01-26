Скончался композитор Мишель Легран

Французский композитор Мишель Легран умер в возрасте 86 лет, сообщает Agence France-Presse. Он скончался ночью в Париже.
Легран родился в 1932 году во Франции. В 1959 году он начал сотрудничать с кинорежиссерами Жан-Люком Годаром, Франсуа Райхенбахом и Жаком Деми, с которым изобрел новый жанр фильма-мюзикла. В 1964-м решил начать исполнять свои песни сам.
Композитор писал музыку к фильмам "Шербурские зонтики", "Сладкий ноябрь", "Девушки из Рошфора" и многим другим. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд, Эдит Пиаф. Легран получил три "Оскара" и пять премий Grammy в номинации "Лучшая музыка". Один раз его удостоили "Золотого глобуса".
В 2016 году Легран получил почетную докторскую степень в Университете Западного Мичигана (США). В 2018 году ему вручили почетный знак "За вклад в российскую культуру".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.