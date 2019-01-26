Скончался композитор Мишель Легран

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Французский композитор Мишель Легран умер в возрасте 86 лет, сообщает Agence France-Presse. Он скончался ночью в Париже.

Легран родился в 1932 году во Франции. В 1959 году он начал сотрудничать с кинорежиссерами Жан-Люком Годаром, Франсуа Райхенбахом и Жаком Деми, с которым изобрел новый жанр фильма-мюзикла. В 1964-м решил начать исполнять свои песни сам.

Композитор писал музыку к фильмам "Шербурские зонтики", "Сладкий ноябрь", "Девушки из Рошфора" и многим другим. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд, Эдит Пиаф. Легран получил три "Оскара" и пять премий Grammy в номинации "Лучшая музыка". Один раз его удостоили "Золотого глобуса".

В 2016 году Легран получил почетную докторскую степень в Университете Западного Мичигана (США). В 2018 году ему вручили почетный знак "За вклад в российскую культуру".