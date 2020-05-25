Умерла певица Лили Лиан

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Скончалась французская певица Лили Лиан. Она ушла из жизни в возрасте 103 лет, передает РИА Новости.

"Лили Лиан, которую считали последней уличной певицей Парижа, умерла в воскресенье, 24 мая, в больнице Иври департамента Валь-де-Марн", – говорится в сообщении.

Лили Лиан выступала прямо на улицах. Она исполняла песни из своего детства и в 30-х годах стала популярной исполнительницей, однако так и не смогла развиться как традиционная певица. За годы карьеры она контактировала с Эдит Пиаф, Ивом Монтаном, Тино Росси и Морисом Шевалье.