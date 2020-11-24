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Умер режиссер сериалов и клипов Георгий Гаврилов. Ему было 60 лет, сообщает "Экспресс газета".

Причина смерти не сообщается. Место и дата похорон в настоящий момент также не уточняются.

Гаврилов родился 26 апреля 1960 года в Ленинграде. Он учился в школе искусств при Ленинградской академии художеств, а также на актерском факультете Высшего театрального училища имени Слонова. После учебы Гаврилов работал в качестве актера и помощника режиссера в Саратовском театре драмы.

Им было снято более 170 музыкальных клипов для Игоря Крутого, Лаймы Вайкуле, Дмитрия Маликова, Береса Хаммонда, Тимбо, Рафа Райдерса и других музыкантов.

Также он выступал режиссером телесериалов "Шпионские игры", "Агент", "Петрович", "Поцелуй в голову", "Козленок в молоке" и других.