Друг Николая Годовикова озвучил последнюю волю актера

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Друг Николая Годовикова Вячеслав Смородинов озвучил последнюю волю умершего актера. Артист хотел, чтобы его похоронили вместе с женой.

"Желание Николая Львовича – похоронить рядом с супругой на Южном кладбище, ну а дальше мы будем стараться это сделать", – цитирует РИА Новости слова Вячеслава Смородинова.

Он также сообщил, что актер, сыгравший красноармейца Петруху в фильме "Белое солнце пустыни", последнее время серьезно болел, а в день смерти чувствовал себя плохо.

"Я начал замечать, что у него садится голос. Недавно он попадал в больницу. Меня это все настораживало… Зять и приемная дочь стали часто его навещать в последнее время, к нему приходили внуки. Сегодня утром он сказал, что плохо себя чувствует, хотели вызвать скорую, но он отказался", – передает агентство слова собеседника.

Вячеслав Смородинов рассказал, что умершим Николая Годовика нашел его зять, который в районе 15 часов пришел навестить артиста.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге умер легендарный Петруха из "Белого солнца пустыни". О смерти актера Николая Годовикова сообщили его близкие. На момент смерти артисту было всего 67 лет, он страдал от онкологического заболевания.