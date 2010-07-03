Скончался олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет, сообщается на сайте Федерации гандбола России.

О причинах смерти не уточняется. В Федерации выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Сергей Погорелов родился в Волгограде. В составе клуба "Каустик" стал четырехкратным чемпионом России. Затем спортсмен продолжил карьеру за границей, выиграл Кубок кубков в составе испанской команды "Сьюдад-Реаль".

В составе сборной России выиграл чемпионат Европы (1996), чемпионат мира (1997) и Олимпийские игры (2000). Также Погорелов – серебряный призер чемпионата Европы (1994), бронзовый призер Олимпийских игр (2004).