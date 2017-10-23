Скончался бывший участник AC/DC Джордж Янг

Фото: AP/Jan Pitman

Скончался австралийский рок-музыкант Джордж Янг, игравший в группах AC/DC и Easybeats. Артисту было 70 лет.

Музыкант был братом основателей AC/DC Ангуса и Малькольма, сообщает сайт [URLEXTERNAL=https://www.kp.ru/online/news/2907262/"Комсомольской правды"[/URLEXTERNAL]. ​"С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и указаний не было бы AC/DC", – говорится в сообщении.

Джордж Янг родился Шотландии в 1946, однако в 1963 году его семья перебралась в Австралию. Там он организовал группу Easybeats, просуществовавшую до конца 60-х годов. Кроме того, он принимал участие в деятельности группы AC/DC.

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