Скончалась французская певица Жюльетт Греко

Фото: secretparisien.com

Легендарная французская певица Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление семьи артистки.

"Жюльетт Греко умерла в эту среду, 23 сентября 2020 года, окруженная своими родными в своем любимом доме в Раматюэле. Ее жизнь была незаурядной", – написали родственники певицы.

Греко родилась 7 февраля 1927 года. Во время Второй мировой войны будущая певица вступила в Сопротивление и даже провела некоторое время под арестом.

Жюльетт Греко известна не только как певица, но и как актриса – она снималась в фильмах "Орфей", "Хижина дяди Тома", "Ночь генералов" и ряде других.

Мэр Парижа Анн Идальго выразила соболезнования семье Греко и отметила, что артистка была музой столицы Франции.