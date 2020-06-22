Скончалась 30-летняя чемпионка мира в стрельбе из пневматического пистолета

Фото: Instagram/bobana.velickovic

Умерла чемпионка мира в стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович. Сербская спортсменка ушла из жизни в возрасте 30 лет.

Как сообщила пресс-служба Сербской федерации стрелкового спорта, причиной смерти девушки стали осложнения при родах. Об этом пишет РИА Новости.

Момчилович-Величкович стала чемпионкой мира в 2014 году в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. При этом на счету спортсменки также 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды, полученные на различных европейских первенствах.

Кроме того, спортсменка участвовала в Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.