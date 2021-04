Скончался фронтмен Bay City Rollers Лес Маккьюэн

Фото: Yui Mok/PA/ТАСС

Бывший вокалист британской поп-группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщили родственники музыканта в Twitter.

Они рассказали, что фронтмен умер внезапно в своем доме.

"С глубоким сожалением сообщаем о смерти любимого мужа и отца Лесли Ричарда Маккьюэна", – говорится в сообщении.

Группа Bay City Rollers была основана в 1969 году в Эдинбурге. Свою популярность коллектив получил в середине 1970-х годов: два первых альбома – Rollin' (1974) и Once Upon a Star (1975) – попали на вершину британских хит-парадов. В связи с многочисленной подростковой базой фанатов местные СМИ назвали тогда коллектив "самой значимой группой Великобритании со времен The Beatles".