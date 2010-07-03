Названа дата прощания с актером Анатолием Адоскиным

Прощание с народным артистом России Анатолием Адоскиным состоится 23 марта в Театре имени Моссовета, где актер работал более полувека. Об этом сообщила директор театра Валентина Панфилова.
По ее словам, церемония пройдет на Основной сцене с 11:00 до 12:00. После этого, уточнила Панфилова, тело актера кремируют на Хованском кладбище. Урну с его прахом захоронят в семейном склепе на Донском кладбище.
"Очень тяжело прощаться с таким прекрасным человеком, с таким великолепным актером, рядом с которым прошла практически вся жизнь", – отметила директор театра в разговоре с ТАСС.
Анатолий Адоскин скончался 20 марта на 92-м году жизни. По словам коллег, он умер у себя дома.
Выдающийся актер родился в ноябре 1927 года. В 1948 году он окончил студию при театре имени Моссовета, а затем поступил в труппу театра. За свою долгую карьеру Адоскин также выступал на сцене "Современника" и Ленкома, играл в кино. В частности, он исполнил роли в картинах "Братья Карамазовы", "Послушай, не идет ли дождь", "Пеппи Длинныйчулок", "Дом дураков", "На ножах".
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