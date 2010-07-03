Названа дата прощания с актером Анатолием Адоскиным

Фото: ТАСС/Валерий Христофоров

Прощание с народным артистом России Анатолием Адоскиным состоится 23 марта в Театре имени Моссовета, где актер работал более полувека. Об этом сообщила директор театра Валентина Панфилова.

По ее словам, церемония пройдет на Основной сцене с 11:00 до 12:00. После этого, уточнила Панфилова, тело актера кремируют на Хованском кладбище. Урну с его прахом захоронят в семейном склепе на Донском кладбище.

"Очень тяжело прощаться с таким прекрасным человеком, с таким великолепным актером, рядом с которым прошла практически вся жизнь", – отметила директор театра в разговоре с ТАСС.

Анатолий Адоскин скончался 20 марта на 92-м году жизни. По словам коллег, он умер у себя дома.

Выдающийся актер родился в ноябре 1927 года. В 1948 году он окончил студию при театре имени Моссовета, а затем поступил в труппу театра. За свою долгую карьеру Адоскин также выступал на сцене "Современника" и Ленкома, играл в кино. В частности, он исполнил роли в картинах "Братья Карамазовы", "Послушай, не идет ли дождь", "Пеппи Длинныйчулок", "Дом дураков", "На ножах".