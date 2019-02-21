Умерла актриса из сериала "Глухарь"

Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалам "Глухарь" и "Одна любовь души моей", умерла в возрасте 37 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в окружении Егорычевой, она скончалась сегодня ночью. В 2012 году у нее диагностировали рак легких. Актриса перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции.

Дарья Егорычева родилась в 1981 году, окончила ГИТИС. Она работала в Театре Маяковского и в театре "У Никитских ворот", исполнила роли в спектаклях "Бедная Лиза", "День рождения кота Леопольда", "Viva, парфюм!", "Живой труп". Актриса снималась фильмах "Темная ночь", "Моя граница", "Тайна института благородных девиц", "Пилот международных авиалиний".