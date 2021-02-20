В Москве началось прощание с Андреем Мягковым

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В МХТ имени Чехова началась церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

О смерти Мягкова стало известно 18 февраля. Свои соболезнования в связи со смертью артиста выразили Владимир Путин, а также Сергей Собянин. Мэр отметил, что Мягков был одним из любимых актеров советского времени.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечал, что актер всегда оставался очень скромным человеком, несмотря на огромную популярность. Он подчеркивал, что Мягков любил и очень хорошо знал русскую культуру, а также всегда стремился следовать духовно-нравственным идеалам, которые составляют ее суть.

Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. В 1961 году он окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета, работал актером в театрах "Современник" и МХТ имени Чехова.

Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и благодаря роли Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

