Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов

Заслуженный артист России Олег Мартьянов умер на 67-м году жизни. Как сообщили в пресс-службе Малого театра, он скончался 18 декабря.

"Коллектив Малого театра приносит свои соболезнования родным и близким артиста", – говорится в сообщении.

Олег Мартьянов родился 18 марта 1952 года. Он окончил Высшее театральное училище им. М. Щепкина. В 1973 году был принят в труппу Малого театра.

Мартьянов сыграл в множестве спектаклей, а также снимался в кинокартинах «А вы любили когда-нибудь?», «Голубка», «Посвящение в любовь», «Черная акула».