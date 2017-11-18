Умер французский модельер Аззедин Алайя

Фото: ТАСС/Zuma/Aristidis Vafeiadakis

В Париже скончался французский дизайнер Аззедин Алайя. Его вечерние платья любили многие знаменитости, модельер был близким другом Наоми Кэмпбелл. Алайя скончался в возрасте 77 лет от сердечной недостаточности, сообщает "Газета.ру".



Модельер родился в 1940 году Тунисе в семье фермеров. Он прибавил себе возраст, чтобы поступить в Школу изящных искусств в Тунисе, немножко поработал портным на родине, а в 1957 году перебрался в Париж, где поступил на работу в дом Dior, проработав там всего пять дней.

Затем он служил в ателье других домов – Guy Laroche, Thierry Mugler. Свое маленькое ателье Алайя открыл в 1970 годов. В нем часто заказывали одежду светские дамы и звезды, в том числе Грета Гарбо.

В начале 80 годов прошлого века ателье превратилось в модный дом, в 1988 модельер открыл бутики в Беверли-Хиллз, Нью-Йорке и Париже.

Аззедин Алайя использовал для нарядов кожу, джерси из шелка, твид, кружево и не боялся застежек-молний, смешивая разные фактуры в одном наряде. Модельер никогда не следовал общепринятым тенденциям и превосходил свое время. Алайя любил экспериментировать с материалами.