Умер основатель журнала Time Out Тони Эллиотт

Фото: timeout.com

Умер основатель и владелец журнала Time Out Тони Эллиотт, сообщает РБК.

Он ушел из жизни 16 июля в возрасте 73 лет. Долгие годы Эллиотт боролся с болезнью.

11 августа выйдет первый после карантина печатный номер лондонского Time Out. Его посвятят памяти основателя.

Тони Эллиотт родился в 1947 года. В 2017 году его наградили Орденом Британской империи (CBE) за заслуги в издательском деле.

Журнал Time Out Эллиотт, основанный им в 1968 году в Лондоне, сейчас выпускается более чем в 60 городах мира, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.