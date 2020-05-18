Умер один из старейших священников Москвы протоиерей Николай Дятлов

Фото: храм Адриана и Наталии в Бабушкине

В столице умер один из старейших священнослужителей города протоиерей Николай Дятлов, сообщает РИА Новости.

Отец Николай скончался утром 18 мая после долгой и тяжелой болезни. Ему было 87 лет. Отмечается, что с коронавирусом смерть настоятеля не связана.

Протоиерей Николай Дятлов служил в церкви святых мучеников Адриана и Наталии в Москве с 1973 года. В 1990 году его назначили настоятелем храма. В сентябре 2017 года его освободили от этой должности и назначили почетным настоятелем храма.