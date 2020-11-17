Умер глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе

Фото: opcrimea.ru

На 68-м году жизни скончался руководитель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заявление бывшего министра информации и связи республики Сергея Зырянова.

"Григорий Адольфович, светлая память", – написал он в своем Facebook-аккаунте.

Причина смерти и подробности случившегося не уточняются. Известно, что глава крымской ОП скончался в ночь на вторник, 17 ноября.

Григорий Иоффе был во главе Общественной палаты Крыма с 2014 года. До этого он был заместителем председателя Верховного Совета Крыма. В 2003 году Иоффе удостоился звания заслуженного журналиста Украины.