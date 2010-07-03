В Калмыкии скончался академик Пюрвя Эрдниев

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Заслуженный деятель науки РСФСР, академик Российской академии образования Пюрвя Эрдниев скончался. Он умер в Калмыкии на 98-м году жизни, сообщает "Мир 24".

Врио главы республики Бату Хасиков подчеркнул, что ученый обладал пытливым природным умом и имел железный характер. Он назвал академика великодушным и отзывчивым человеком.

По его научным сочинениям учатся школьники во Франции, Германии, Британии, Японии, США и в других странах. Известность академик получил как автор книг, публикаций, пособий о методах преподавания математики в школе.