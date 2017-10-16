Похороны Марьянова смогут посетить поклонники актера

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Похороны актера Дмитрия Марьянова, намеченные на 18 октября на Химкинском кладбище, смогут посетить все желающие.

Прощание пройдет в этот же день в Доме кино с 11:00 до 13:00, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на агента артиста Алевтину Кунгурову.

47-летний Дмитрий Марьянов скончался 15 октября. Причиной смерти, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб.

По факту смерти Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи намерены выяснить, должным ли образом была оказана медицинская помощь.

Марьянов играл в театре и кино. Он известен по ролям в спектаклях театра "Ленком", в фильме "День радио" и сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…".

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