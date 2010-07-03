Умерла актриса Ольга Вяликова

Фото: teatrarmii.ru

Скончалась артистка Центрального академического театра Российской Армии Ольга Вяликова. Об этом сообщает сайт театра.

"Скоропостижно скончалась артистка театра Армии – Ольга Петровна Вяликова. Ольга Петровна работала в нашем театре с 1980 года", – сказано в материале.

Ольга Вяликова родилась 26 марта 1954 года. Она окончила Высшее театральное училище имени Щукина.

Актриса сыграла в спектаклях "Изобретательная возлюбленная", "Игра на клавишах души", "Похождение бравого солдата Швейка", "Красное колесо" и других. Также Вяликова озвучивала аудиокниги, занималась дубляжом.

В 2014 году ее наградили медалью "За трудовую доблесть".

