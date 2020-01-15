Умер актер из сериалов "Горец" и "Друзья" Стэн Кирш

Фото: стоп-кадр из сериала "Друзья", 1994

На 52-м году жизни умер актер Стэн Кирш. Об этом сообщает "Газета.ру".

Кирша нашли в его доме в Лос-Анджелесе в минувшую субботу, 11 января. По предварительным данным, актер мог покончить с собой.

Стэн Кирш родился 15 июля 1968 года в Нью-Йорке. Свою первую роль он сыграл, когда ему было четыре года. Многим он запомнился по игре в сериалах "Горец", "Друзья" и "Главный госпиталь" и по фильму "Месть мертвецов".

Помимо этого, он был режиссером, сценаристом и продюсером двух короткометражных картин. В 2008 году им была создана актерская студия.