Умер осужденный по "делу Кировлеса" бизнесмен Петр Офицеров

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Российский предприниматель Петр Офицеров, осужденный ранее по "делу Кировлеса", скончался, передает РИА Новости.
Эту новость сообщила его адвокат Светлана Давыдова. По ее словам, Офицеров умер 13 июля.
В рамках уголовного дела, предпринимателя Петра Офицерова и Алексея Навального обвиняли в хищении имущества кировского государственного предприятия "Кировлес". В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал обоих виновными и приговорил к четырем и к пяти годам лишения свободы соответственно.
Затем Верховный суд РФ отменил приговор после постановления Европейского суда по правам человека, который нашел нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве, однако не обнаружил политической мотивации. В ходе повторного разбирательства Офицерову реальный срок заменили на условный.
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