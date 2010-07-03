Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

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На 84-м году жизни в Краснодаре скончался создатель системы рукопашного боя Алексей Кадочников.

"У него была продолжительная, тяжелая болезнь – болел около двух с половиной лет", – сообщил ТАСС коллега Кадочникова Олег Занозин.

Кадочников родился в 1935 году в Одессе в семье военного летчика. Проходил службу в Вооруженных Силах СССР, окончил Краснодарский политехнический институт. С 1959 по 1983 годы работал в различных организациях и Научно-Исследовательских институтах. С 1994 года занимал должность ведущего специалиста-психолога в одной из войсковых частей Южного федерального округа Министерства Обороны России.

Теория рукопашного боя Кадочникова базируется на знаниях физики, психологии и анатомии. Является автором 14 книг о рукопашном бое и системе выживания.