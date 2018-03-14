Умер британский физик-теоретик Стивен Хокинг

Фото: AP/Jonathan Short/Invision

Английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили дети ученого: Люси, Роберт и Тим.

"Он был великим ученым и экстраординарным человеком, чье наследие будет жить долгие годы. Его мужество и настойчивость в сочетании с его великолепием и чувством юмора вдохновляли людей по всему миру", – цитирует сообщение родственников "Газета.ру".

Хокинг исследовал теорию возникновения Большого взрыва и теорию черных дыр, первым применив к ним законы термодинамики.

Написал несколько научно-популярных книг, включая детскую – "Джордж и тайны вселенной". Снимался в кино и участвовал в других медиапроектах, например, в съемках популярного сериала "Теория Большого взрыва".

Ученый известен не только своими трудами, но и борьбой с тяжелым заболеванием. В 1960-х годах у него диагностировали боковой амиотрофический склероз.

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