Умер лидер группы The Smithereens

Фото: AP/Jim Cooper

Лидер рок-группы The Smithereens Пэт Динизио скончался. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.

Музыканту было 62 года. Известно, что несколько дней назад он упал, серьезно повредив шею и спину. Сам он сообщал поклонникам, что восстанавливается от травм дома, и ему оказывается необходимая медпомощь.

"Пэт надеялся, что сможет вернуться к работе и увидеть его многочисленных друзей и поклонников. Пожалуйста, помните его и молитесь о нем", — говорится в Facebook.

Пэт Динизио основал The Smithereens в 1980 году. Группа записала 11 студийных альбомов.