Настоятель храма в Жулебине умер от осложнений из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Скончался настоятель московского храма Иоанна Кронштадтского в Жулебине протоиерей Димитрий Арзуманов. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что смерть священнослужителя насупила в результате осложнений из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

"13 октября 2020 года <...> скончался протоиерей Димитрий Арзуманов, настоятель храма Иоанна Кронштадтского в Жулебине", – сообщает пресс-служба рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что настоятель умер в возрасте 56 лет.

За последние сутки в Москве скончались 58 пациентов с COVID-19. У всех умерших была зафиксирована пневмония.