Скончался игрок клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс

Участвовавший в играх клуба "Что? Где? Когда?" с 1990 года Михаил Басс ушел из жизни. Причиной смерти стал острый лейкоз, который прогрессировал в течение месяца.
Участница "Что? Где? Когда?" Ирина Гандилян написала на странице Басса в социальной сети Facebook о том, что Басс лечился в Израиле. Также она выразила соболезнования его родным и близким.
"Светлая память. Мои соболезнования родным и близким", – написала Гандилян.
Где будет проходить прощание пока не известно.
Михаил Басс родился в 1970 году. Окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "биофизика". В 1990 году Басс дебютировал в телеигре "Что? Где? Когда?", а позже стал одним из постоянных игроков. Басс обладал титулом "Бессменный член клуба".
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