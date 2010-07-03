Искусствовед Стелла Базазьянц скончалась в Москве

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Академик Российской академии художеств Стелла Базазьянц скончалась в возрасте 84 года, сообщает Агентство "Москва".

Искусствовед умерла 11 сентября в своей квартире на улице Каретный Ряд. Уточняется, что Базазьянц ушла из жизни в результате болезни.

Стелла Базазьянц окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Она написала множество научных работ о художниках и галереях, декоративном искусстве и интерьерах.

Являлась заслуженным работником культуры и заслуженным деятелем искусств РФ, была членом Московского Союза художников, а также в 1990 годы занимала пост президента Ассоциации московских галерей.