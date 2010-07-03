Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков

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На 59-м году жизни в Москве скончался советский и российский велогонщик, заслуженный мастер спорта Виктор Манаков. Об этом говорится на сайте Федерации велосипедного спорта РФ.

Несколько дней назад Манакова доставили в первую инфекционную больницу на Волоколамское шоссе.

"Был упущен момент оперативного вмешательства в ход лечения, в результате чего человек впал в кому и умер на шестые сутки, не приходя в сознание", – цитирует РИА Новости трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова.

Отпевание состоится 14 мая в 11:00 в Храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском (проспект Андропова 39 строение 9).

Виктор Манаков – чемпион на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве и четырехкратный призер чемпионата мира треке, обладатель Кубка Содружества.