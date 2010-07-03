Путин выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Леонова. Они очень хорошо знали друг друга. Путин относился к Леонову с глубоким уважением, они неоднократно беседовали, Путин всегда восхищался мужеством Леонова и тем, каким он был человеком, с большой буквы", – цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

По словам Пескова, в ближайшее время глава государства направит телеграмму родным и близким Леонова.

Ранее свои соболезнования выразил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он назвал космонавта легендой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь назвал смерть Леонова большой потерей для страны.

Слова соболезнования родственникам и близким космонавта выразило руководство Роскосмоса.

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался на 86-году жизни. Прощание с ним состоится 15 октября в 11:00 на Мытищинском мемориальном кладбище.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. В мае 2019 года Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Имя Леонова носит один из кратеров на обратной стороне Луны.

Леонов первым в истории вышел в открытый космос в 1965 году. За пределами корабля он находился больше 12 минут. Во время второго полета в 1975 году Леонов был участником исторического совместного полета советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей.

Председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский считает необходимым увековечить память летчика-космонавта СССР Алексея Леонова в столице.

