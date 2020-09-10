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В мире

17:19

Умерла звезда "Игры престолов" Диана Ригг

утраты за рубежом

Фото: АР/Evan Agostini/Invision

На 83-м году жизни умерла британская актриса Дайана Ригг, сыгравшая в сериалах "Игра престолов" и "Мстители". О смерти артистки сообщил ее агент Саймон Бересфорд, пишет RT.

"Мы с огромной грустью сообщаем, что Дама Дайана Ригг мирно скончалась сегодня утром. Она была дома со своей семьей", – рассказал Бересфорд.

За свою карьеру Ригг снялась в десятках фильмов, в том числе в британском сериале "Мстители", выходившем в 1960-е. В ее фильмографии такие картины, как "Альпийская сказка", "Зло под солнцем", "Разрисованная вуаль" и другие. Поклонникам сериала "Игра престолов" она известна ролью Оленны Тирелл. Также Дайана Ригг была лауреатом премии BAFTA, Эмми, Тони и Evening Standard.

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