Прощание с Нелли Корниенко пройдет в Малом театре 13 мая

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Церемония прощания с народной артисткой России Нелли Корниенко пройдет 13 мая в Малом театре, где она работала с 1959 года, сообщает РИА Новости.

В 11:00 начнется гражданская панихида. Место похорон будет известно позже.

Нелии Корниенко умерла 9 мая после продолжительной болезни. Ровно через две недели ей исполнился бы 81 год.

Артистка родилась 23 мая 1939 года. Она окончила Театральное училище имени Щепкина, после чего была приглашена в труппу Малого театра. Там она стала одной из ведущих актрис, исполнив более 50 ролей.

Актриса также блистала на экранах кино. Дебютировала на широком экране она в 1960 году в фильме "Ловцы губок". Также они исполнила роли в фильмах "Скандальное происшествие в Брикмилле", "День рождения Терезы", "Доходное место", "Свидание с молодостью" и других.