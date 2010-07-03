Умерла народная артистка Нелли Корниенко

Народная артистка РСФСР Нелии Корниенко скончалась в возрасте 80 лет, сообщает Агентство "Москва".
О смерти артистки сообщили в Малом театре, где она служила долгие годы. Корниенко ушла из жизни 9 мая после продолжительной болезни. Ровно через две недели ей исполнился бы 81 год.
О дате и месте прощания с артисткой объявят позже.
Нелли Корниенко родилась 23 мая 1939 года. Она окончила Театральное училище имени Щепкина, после чего была приглашена в труппу Малого театра. Там она стала одной из ведущих актрис, исполнив более 50 ролей.
Актриса также блистала на экранах кино. Дебютировала на широком экране она в 1960 году в фильме "Ловцы губок". Также они исполнила роли в фильмах "Скандальное происшествие в Брикмилле", "День рождения Терезы", "Доходное место", "Свидание с молодостью" и других.
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