Умерла народная артистка Нелли Корниенко

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Народная артистка РСФСР Нелии Корниенко скончалась в возрасте 80 лет, сообщает Агентство "Москва".

О смерти артистки сообщили в Малом театре, где она служила долгие годы. Корниенко ушла из жизни 9 мая после продолжительной болезни. Ровно через две недели ей исполнился бы 81 год.

О дате и месте прощания с артисткой объявят позже.

Нелли Корниенко родилась 23 мая 1939 года. Она окончила Театральное училище имени Щепкина, после чего была приглашена в труппу Малого театра. Там она стала одной из ведущих актрис, исполнив более 50 ролей.

Актриса также блистала на экранах кино. Дебютировала на широком экране она в 1960 году в фильме "Ловцы губок". Также они исполнила роли в фильмах "Скандальное происшествие в Брикмилле", "День рождения Терезы", "Доходное место", "Свидание с молодостью" и других.