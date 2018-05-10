В Петербурге скончался режиссер Эрнест Ясан

Фото: кадр из "Фильм о фильме", режиссеры Алла Герц, Татьяна Вольская, Михаил Ананьев и др.

В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни скончался режиссер Эрнест Ясан. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.

По его словам, режиссер скончался в больнице. В реанимацию Ясан попал в тяжелом состоянии 27 апреля в результате ДТП на Парашютной улице.

Родственники пока не определились с датой и местом прощания. Пичугин не исключил, что церемония может пройти на Ленфильме.

Ясан снял более десяти художественных лент. Среди них: "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Сон в руку, или Чемодан", сериалы "Агент национальной безопасности" и "Крот".