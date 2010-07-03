У лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука умерла мать

В Уфе на 95-м году жизни скончалась Фания Акрамовна Гареева-Шевчук – мать лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука. Похороны состоятся в семейном кругу.
"Завтра в церкви на улице Октябрьская революция будет отпевание, а похоронят ее на Южном кладбище", – цитирует РИА Новости близкого друга семьи.
Фания Гареева-Шевчук получила известность как художник. На своих персональных выставках в Башкирии она выставляла серию натюрмортов с цветами, пейзажи, карандашные и акварельные портреты сына и родителей. Являлась членом Творческого союза художников России.
Во время Великой Отечественной войны она была радистом на Северном морском пути, также занималась приемом ленд-лизовских поставок. Впоследствии работала секретарем в Уфимском музыкально-художественном училище и Башкирском государственном педагогическом институте (БГПИ, ныне – Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы), а также в порту поселка Черский (Нижнеколымский район Якутской АССР).
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