У лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука умерла мать

В Уфе на 95-м году жизни скончалась Фания Акрамовна Гареева-Шевчук – мать лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука. Похороны состоятся в семейном кругу.

"Завтра в церкви на улице Октябрьская революция будет отпевание, а похоронят ее на Южном кладбище", – цитирует РИА Новости близкого друга семьи.

Фания Гареева-Шевчук получила известность как художник. На своих персональных выставках в Башкирии она выставляла серию натюрмортов с цветами, пейзажи, карандашные и акварельные портреты сына и родителей. Являлась членом Творческого союза художников России.

Во время Великой Отечественной войны она была радистом на Северном морском пути, также занималась приемом ленд-лизовских поставок. Впоследствии работала секретарем в Уфимском музыкально-художественном училище и Башкирском государственном педагогическом институте (БГПИ, ныне – Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы), а также в порту поселка Черский (Нижнеколымский район Якутской АССР).