Умер актер Сеймур Кассел из фильмов Кассаветиса

Американский актер Сеймур Кассел, известный по большей части по фильмам режиссера Джона Кассаветиса, умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил Hollywood Reporter, издание приводит слова сына актера.
Кассел ушел из жизни в минувшее воскресенье, 7 апреля. Он умер в Лос-Анджелесе в результате осложнений от болезни Альцгеймера.
Актер родился в Детройте в 1935 году. Он вырос в Нью-Йорке и жил над ночным клубом, который его отчим выиграл в кости. Кассел начал работать с Кассаветисом во время съемок дебютного фильма режиссера "Тени" (1959). Впоследствии актер был номинирован на "Оскар" за роль в другом фильме Кассаветиса – драме "Лица".
Также он исполнил роли в фильмах "Минни и Московитц", "Убийство китайского букмекера", "Премьера" и "Потоки любви". Кассаветис был для Кассела, как старший брат и лучший друг.
Помимо этого, Кассел снимался в фильмах Уэса Андерсона – в "Академии Рашмор", "Семейке Тененбаум" и "Водной жизни Стива Зиссу".
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