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Политика

13:43

Вице-спикера Совфеда Бушмина похоронили на Троекуровском кладбище

утраты политика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Заместителя председателя Совфеда Евгения Бушмина похоронили на Троекуровском кладбище в столице, сообщает Агентство "Москва".

Во вторник, 8 октября, в ритуальном зале Центральной клинической больницы состоялась церемония прощания. Попрощаться с Бушминым пришли его друзья, близкие и коллеги.

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался 6 октября после продолжительной болезни.

По словам председателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, с избранием нового вице-спикера ведомство спешить не будет. Он отметил, что в этом нет срочной необходимости.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Бушмина отличали доброта, отзывчивость, порядочность и высокий профессионализм. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отметил, что Бушмин многое сделал для развития финансовой системы страны на разных постах.

Евгений Бушмин родился в 1958 году. Окончил Горьковский государственный университет по специальности инженер-экономист, позднее получил степень кандидата экономических наук.

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