Умер министр культуры Киргизии Султан Жумагулов

В Киргизии умер министр культуры, информации и туризма Султан Жумагулов, сообщает РИА Новости.

Чиновник боролся с онкологическим заболеванием. В марте ему исполнилось 59 лет.

Жумагулов начал свою карьеру с журналистики. В 1981 году он был корреспондентом республиканской молодежной газеты, а после этого стал замглавного редактора правительственной газеты "Эркин-Тоо", директором общественного телеканала "ЭлТР" и гендиректором государственного телеканала. Министром культуры его назначили в ноябре 2017 года.

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