Умер главный специалист РКК "Энергия" Виктор Благов

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Из жизни ушел главный специалист Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Виктор Благов, сообщает ТАСС. Ему было 83 года.

О дате и месте похорон станет известно позже.

В "Энергии" Благов работал с 1959 года. Он участвовал в проектировании таких кораблей, как "Восток" и "Восход", а также в подготовке к проведению совместного полета советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлона".

В последние годы жизни Благов работал над научно-технической координацией и сопровождением работ по Международной космической станции.

Благов награжден Роскосмосом и РКК. Также он получил ордена "Знак Почета" и Трудового Красного Знамени.