Умер бывший член ЦИК РФ Василий Лихачев

В возрасте 67 лет скончался политик, бывший член ЦИК РФ Василий Лихачев. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии. Причина смерти не уточняется.
Лихачев вошел в состав ЦИК в марте 2016 года, там он курировал международную повестку. Осенью 2018 года он подал в отставку по собственному желанию.
В 1991-1998 годах Лихачев являлся вице-президентом Республики Татарстан, председателем Госсовета региона и заместителем председателя Совета Федерации РФ. Также в разные годы избирался вице-президентом Российской ассоциации содействия ООН, был главой делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ в Международной парламентской ассамблее СНГ. В 2010 году назначался заместителем министра юстиции РФ, после чего перешел на должность советника председателя Федерации Независимых Профсоюзов.
Преподавал в Казанском государственном университете. Является автором пяти монографий по вопросам международного и государственного права.
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