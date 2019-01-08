В Москве прощаются с Иваном Бортником

Фото: ТАСС/Светлана Боброва

В Москве проходит церемония прощания с народным артистом России Иваном Бортником, сообщает телеканал Москва 24.

На церемонию, которая проходит в Театре на Таганке, пришли его коллеги, близкие и поклонники

Позже артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти 79-летнего артиста ранее сообщила его супруга Татьяна Борзых. Иван Бортник ушел из жизни 4 января. Предположительно, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Зрителям Бортник запомнился по ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Мама, не горюй", "Антикиллер", "Жила-была одна баба" и других. Не менее успешными признаны его работы в театральных постановках "Пугачев", "Мать", "На дне", "Живой", "Деревянные кони" и "Борис Годунов".