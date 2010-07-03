Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

В США на 21-м году жизни скончался актер Камерон Бойс, пишет РИА Новости.
Молодой человек умер во сне из-за приступа, ставшего результатом продолжительной болезни.
Актер родился 28 мая 1999 года. Всемирную известность ему принесли роли в фильмах "Зеркала" и "На крючке", сериалах "Остин и Элли" и "Реанимация". В сериале "Человек-паук" озвучил суперзлодея Германа Шульца. Также в числе фильмов, в которых сыграл Бойс, – "Джоди Моди и нескучное лето", "Одноклассники", "Легион экстраординарных танцоров", "Дневник геймера" и "Наследники".
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