Умер известный историк СВР Владимир Антонов

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Умер известный историк спецслужб, писатель и журналист, полковник в отставке Владимир Антонов, сообщает РИА Новости. Ему было 76 лет.

Антонов написал более 50 книг. Среди них изданные в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" биографии "Конон Молодый", "Яков Серебрянский", "Павел Судоплатов", "Наум Эйтингон" и "Кембриджская пятерка".

Как член Союза писателей и Союза журналистов, Антонов принимал участие в работе над шеститомным изданием "Очерки истории российской внешней разведки".

В 2003 году за книгу "Тайные информаторы Кремля. Женщины в разведке" он получил премию СВР России за лучшие произведения в области литературы и искусства.