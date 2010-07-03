Умерла актриса сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина

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Украинская актриса театра и кино Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.

"Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить! Это глаза Маринины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех... Свет, это то, что излучала она... Светлая память тебе, светлая девочка Марина Куклина", — пишет Зюбина.

Причиной смерти актрисы стал рак. По информации СМИ, онкологическое заболевание было диагностировано у нее в конце 2018 года. Родные и близкие актрисы собирали средства на лечение.

Марина Куклина родилась в 1986 году. С 2007 года она работала в Киевском театре юных зрителей на Липках. На экранах появилась с 2009 года.

Ее первой ролью стал сериал "Возвращение Мухтара". После этого она снималась в картинах "Анна Герман", "Женский доктор", "Моя бабушка Фанни Каплан", "По законам военного времени" и других. Всего на счету Марины Куклиной 49 ролей в театре, кино и сериалах.