Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков

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Бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков скончался в среду, 6 января. Ему было 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Бирюков возглавлял регион с 1991 года по 2000 год. Соболезнования в связи с кончиной родным и близким экс-главы выразили в законодательном собрании региона.

"В самое непростое время Владимир Афанасьевич Бирюков встал у руля Камчатки. Он никогда не боялся взять на себя полноту ответственности за самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне. Патриот Камчатки, преданный ей до последнего вздоха, он и на заслуженном отдыхе всегда был в курсе жизни нашего полуострова. Имя его по праву останется в истории края, для которого Владимир Афанасьевич Бирюков так много сделал", – высказался спикер краевого парламента Валерий Раенко.

Владимир Бирюков родился в 1933 году в Астрахани. В 1956 году он начал трудовую деятельность на предприятиях рыбной промышленности Камчатки. Уже в 1991 году он возглавил регион.

В 2004 году Бирюков стал Почетным гражданином Камчатской области.