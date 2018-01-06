Умер побывавший на Луне астронавт NASA Джон Янг

Фото: twitter.com/NASA
На 88-м году жизни скончался астронавт США Джон Янг, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 6 января в Twitter.
Янг известен тем, что высаживался на поверхность Луны. Всего астронавт побывал в космосе шесть раз – на космических кораблях "Джемини", "Аполлон" и на космическом челноке "Колумбия".
Астронавт служил в NASA 42 года – дольше всех в управлении.
We remember our most experienced astronaut, John Young.— NASA (@NASA) 6 января 2018 г.
“Today, NASA and the world have lost a pioneer." Full statement from our Acting Administrator Robert Lightfoot on the passing of Young: https://t.co/WI6BDpbQ7e pic.twitter.com/WeRxkBGAZB
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