Умер побывавший на Луне астронавт NASA Джон Янг

На 88-м году жизни скончался астронавт США Джон Янг, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 6 января в Twitter.

Янг известен тем, что высаживался на поверхность Луны. Всего астронавт побывал в космосе шесть раз – на космических кораблях "Джемини", "Аполлон" и на космическом челноке "Колумбия".

Астронавт служил в NASA 42 года – дольше всех в управлении.